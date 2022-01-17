أكد باحثون أمريكيون أهمية وفوائد تناول مرضى السكر لكوب من عصير الرمان يوميا لما يتمتع به من فوائد صحية تساعد فى السيطرة على المرض، حيث يعد الرمان من الفواكه التي تقلل من مقاومة الأنسولين و وزن الجسم وحتى نسبة السكر في الدم لمن يعانون من مرض السكر.

وتحصل بذور الرمان على لونها الأحمر النابض بالحياة من مادة البوليفينول، وهذه المواد الكيميائية هي مضادات الأكسدة القوية، كما قد تساعد بذور الرمان مرضى السكر على تحسين حساسية الأنسولين لديهم.

وأكدت الدراسة الحالية على احتواء عصير الرمان على نسبة أعلى من مضادات الأكسدة تصل إلى ثلاثة أضعاف مثيلتها المتواجدة فى الشاى الأخضر، وتعمل مضادات الأكسدة على محاربة الجذور الحرة، المسببة للعديد من المشكلات الصحية المزمنة، فى مقدمتها مرض السكر، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسرطان.