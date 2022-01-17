تصدر فيلم الإثارة (سكريم) "الصرخة" إيرادات السينما الأمريكية محققا إيرادات ضخمة بلغت 30.6 مليون دولار في بداية عرضه.

والفيلم من بطولة جينا أورتيجا ونيفي كامبيل وديفيد أركيت وميليسا باريرا ومن إخراج مات بتينيلي وتيلر جيليت.

ومن المتوقع أن يحقق الفيلم 35 مليون دولار خلال نهاية أسبوع عطلة مارتن لوثر كينج التي تستمر أربعة أيام. وهذا الرقم مذهل بالنسبة لفيلم لم تتجاوز كلفة إنتاجه 25 مليون دولار.

وبعد تربعه على القمة لأربعة أسابيع، تراجع فيلم الحركة والمغامرات (سبايدرمان: نو واي هوم) "سبايدرمان: لا عودة إلى الديار" إلى المركز الثاني. ومن المتوقع أن يحقق الفيلم على مدى عطلة الأيام الأربعة إيرادات تصل إلى 26 مليون دولار. وتجاوزت إيراداته منذ بداية عرضه في ديسمبر كانون الأول 700 مليون دولار.

والفيلم بطولة توم هولاند وآندرو جارفيلد وتوبي ماجواير ومن إخراج جون واتس.

واحتل فيلم الرسوم المتحركة الموسيقي (سينج 2) المركز الثالث بإيرادات بلغت 8.3 مليون دولار.

والفيلم من بطولة تارون إيجرتون وبونو وتوري كيلي وسكارليت جوهانسون وإخراج جاريث جينجس.

وحل في المركز الرابع فيلم الإثارة والحركة (ذا 355) محققا إيرادات بلغت 2.3 مليون دولار.

والفيلم من بطولة جيسيكا تشاستن وبينيلوبي كروز وبينج بينج فان ومن إخراج سيمون كينبرج.