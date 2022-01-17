قالت بانج شينج هوه، نائب مدير مركز بكين للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي، إن التتبع ربط حالة الإصابة المحلية الأولى بالمتحور أوميكرون في بكين بالبريد الدولي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن بانج شينج القول إن المريضة تلقت رسالة بريدية من كندا إلى بكين عن طريق الولايات المتحدة وهونج كونج في 11 كانون الثاني/يناير الجاري، مشيرة أنها لمست السطح الخارجي للطرد والصفحة الأولى من الملف بالداخل.

وتابعت أنه تم جمع 22 عينة بيئية من البريد الدولي، وجاءت نتائج جميع اختبارات الحمض النووي إيجابية.

وكان تم الإبلاغ عن حالة الإصابة الجديدة أمس الأول السبت، وتم التأكد أنها بالمتحور أوميكرون.

يأتي هذا قبل ثلاثة أسابيع من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

وعلى الرغم من أعداد الاصابات المنخفضة، فإنه من المرجح أن يمثل متحور أوميكرون تحديا للدورة.