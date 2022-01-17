توفي بيرجو مهاراج، أحد رموز الرقص الكلاسيكي الهندي وأحد أشهر الفنانين الاستعراضيين في البلاد، في نيودلهي عن عمر 83 عاما.

وأعلن حفيده سوارانش ميشرا الوفاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا إن مهاراج الذي كان يعاني من مرض كلوي توفي في ساعة مبكرة صباح اليوم الاثنين.

وقالت عائلة مهاراج لوسائل الإعلام المحلية إنه توفي بسبب سكتة قلبية على الأرجح.

كان مهاراج يعد كبير المروجين للرقص الهندي الكلاسيكي "كاتاك"، والذي يمكن رؤيته في العديد من أفلام بوليوود. كما فاز بالعديد من الجوائز، من بينها ثاني أعلى جائزة مدنية في الهند "بادما فيبهوشان".

ولد مهاراج في بلدة هانديا الشمالية عام 1938 وبدأ تقديم الاستعراضات في سن مبكرة. وعلى مدار ستة عقود، صار رائدا في رقص الكاتاك وساعد في نشر هذا النوع من الرقص في بوليوود. وصمم مهاراج رقصات رائعة وألف موسيقى لأفلام هندية شهيرة.

وعقب نبأ وفاته، انطلق فيض من عبارات النعي من أعضاء في قطاع الترفيه الهندية في مومباي ومن القادة الهنود.

وقال الرئيس الهندي رام ناث كوفيند إن وفاة مهاراج تمثل "نهاية حقبة" مشيرا إلى أن وفاة مهاراج "تترك فراغا عميقا في الموسيقى الهندية والفضاء الثقافي، لقد أصبح رمزا، حيث قدم مساهمة لا مثيل لها لنشر الكاتاك عالميا".