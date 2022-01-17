تدرس تايلاند استئناف برنامجها الذي يتيح دخول المسافرين الملقحين من أكثر من 60 دولة بدون الخضوع للحجر الصحي، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة.

وكان قد تم تعليق البرنامج في أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي في ظل تفشي متحور أوميكرون.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة انوتين شارنفيراكول القول إن المسؤولين سوف يعرضون استئناف العمل بالبرنامج أمام اللجنة المعنية بالوضع الوبائي، التي يترأسها رئيس الوزراء برايوت تشان أوشا الخميس المقبل.

ويذكر أنه قبل وقف العمل بالبرنامج، كان قد ساعد في اجتذاب 350 ألف سائح خلال شهرين فقط.