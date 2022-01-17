تتجه شركة تسلا الأمريكية Tesla، رائدة صناعة السيارات الكهربائية، إلى إحدى دول قارة إفريقيا للحصول على مكون رئيسي في بطاريات السيارات الكهربائية الخاصة بها.

ونقلت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية عن محللين إن تسلا ستعتمد على موزمبيق للحصول على مكون رئيسي في بطاريات السيارات الكهربائية الخاصة، وتعد أول صفقة من نوعها مصممة لتقليل اعتمادها على الصين من أجل معدن الجرافيت.

ووقعت شركة تسلا اتفاقية الشهر الماضي مع شركة أسترالية التي تدير أحد أكبر مناجم الجرافيت في العالم في الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا.

وتخطط شركة صناعة السيارات الكهربائي لشراء ما يصل إلى 80% مما ينتج المصنع (أي حوالي 8000 طن من الجرافيت سنويًا) بدءًا من عام 2025، وفقًا للاتفاقية.