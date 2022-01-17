عبدالكريم أحمد



أصدرت محكمة ‏الجنايات اليوم حكما بدعوى تلقي مبالغ من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة دون وجه حق، يتهم فيها صاحب شركة مقاولات ومندوبه خمسة مواطنين وتسع مواطنات.



وقضت المحكمة بحبس صاحب الشركة ومندوبه لمدة خمس سنوات عن تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، وبالامتناع عن النطق بعقاب خمسة مواطنين وست مواطنات، على أن يقدم كل منهم تعهدا بحسن السير والسلوك لمدة سنتين يلتزم فيها بحسن السلوك وكفالة 500 دينار، فيما قضت غيابيا بحبس ثلاث مواطنات لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمتي التزوير والاستيلاء.



جاءت الدعوى بعدما تقدم صاحب الشركة ببلاغ ذكر فيه أنه فوجئ بتسجيل عدد من العمالة على شركته وتقاضيهم أموالا من الدولة لدون حضورهم إلى مقر العمل ومزاولتهم واجباتهم الوظيفية، إلا أنه بإحالة الدعوى إلى المحاكمة تم اتهامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام وإدانته بعقوبة مشددة باعتباره فاعلا أصليا وليس شريكا فحسب.



وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة بعدما أسندت إليهم تهما تتعلق بتقاضي رواتب دعم عمالة من غير حق بعدما ارتكبوا تزويرا بعقود تدعي التحاقهم بالعمل في شركات خاصة.