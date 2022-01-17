تقوم الأمانة العامة للأوقاف بتحويل مشروع الكسوة والذي يستفيد منه اكثر من 523 شخصا داخل الكويت.



وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية الإنسانية محمد الشايع إنه تم توفير كوبونات مشتريات من خلال أحد الأسواق التجارية التي تم اختيارها بعناية، حيث تمت مراعاة جودة الملابس والأسعار وتعدد الأفرع، مشيرا إلى أن الأسر المستفيدة من هذا المشروع قد تم اختيارهم من خلال قسم الأنشطة والبرامج المحلية في الجمعية، وقد تم تصنيفهم حسب الأسر الأكثر حاجة، مبينا أن الأولوية للأرامل والمطلقات وأصحاب الأمراض المزمنة من مرضى السرطان والإعاقات الدائمة.



وأضاف الشايع أن «الصفا الخيرية» تمضي قدما في تحقيق رؤيتها الاستراتيجية نحو تفعيل الشراكات مع كل المؤسسات والهيئات المانحة لمد يد العون والدعم للمحتاجين والمتضررين، مشيرا إلى أهمية هذه الشراكات، فقد أضحت من أهم الأعمدة التي يرتكز عليها العمل الإنساني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العمل الخيري الكويتي، مبينا أنها تحرص سنويا على تنفيذ مصرف الكسوة بالشراكة الاستراتيجية مع الأمانة العامة للأوقاف، حرصا على تخفيف أعباء الحياة، والالتزامات الضرورية، وتحقيق التكافل الاجتماعي.



وفي الختام، توجه الشايع بالشكر الجزيل للأمانة العامة للأوقاف ممثلة بالأمين والأمين المساعد وجميع الواقفين والواقفات وجميع العاملين في هذا الصرح الخيري الرائد، سائلا الباري جل وعلا أن يجزيهم خير الجزاء على دعمهم للعمل الخيري والإنساني داخل الكويت وخارجها.