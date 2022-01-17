بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عبر فيها سموه عن استنكار دولة الكويت الشديد للعدوان الإرهابي الذي استهدف المناطق المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بطائرات مسيرة اطلقتها مليشيا الحوثي والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين الأبرياء معربا سموه عن إدانة دولة الكويت لهذا العمل الإرهابي الآثم الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة الأمن والإستقرار في البلد الشقيق والذي يتنافى مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية مؤكدا سموه وقوف دولة الكويت مع دولة الإمارات العربية المتحدة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة الإرهاب وحفظ أمنها ومجددا في الوقت ذاته موقف دولة الكويت الرافض للارهاب بكافة أشكاله وصوره سائلا سموه المولى تعالى أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وشعبها الكريم من كل مكروه وأن يتغمد ضحايا هذا العمل الشنيع بواسع مغفرته ورحمته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه بضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف المناطق المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بطائرات مسيرة اطلقتها مليشيا الحوثي راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين الشفاء العاجل.



كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة.