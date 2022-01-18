اجتمع محافظ الفروانية الشيخ مشعل الجابر في مكتبه صباح أمس مع مدير منطقة الفروانية الصحية د.محمد الرشيدي لبحث الوضع الصحي والتشغيلي للمرافق الصحية داخل المحافظة.



وتناول الاجتماع عدة مواضيع كان على رأسها ضرورة ضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة على الصعيد الوقائي والعلاجي والتأهيلي بما يتماشى مع افضل الممارسات العالمية في الادارة الصحية.



كما تم التطرق خلال الاجتماع الى أبرز التحديات التي تواجهها منطقة الفروانية الصحية ورسم خارطة الطريق المناسبة للتغلب عليها بما يكفل رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة من منطقة الفروانية الصحية وبما يتلاءم مع احتياجات سكان المحافظة.



حيث صرح الشيخ مشعل الجابر بأنه يحمل على عاتقه هموم ومطالبات سكان المحافظة على الصعيد الصحي والذي وعد بالتنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد الحلول الكفيلة لتنفيذ تلك المطالبات وفق الامكانيات المتاحة بالدولة، وتناول الاجتماع كذلك التطرق إلى المشاريع الهندسية التي يجري تنفيذها في المحافظة ونسب الانجاز فيها.



هذا، وأفاد الجابر بأن الملف الصحي هو احد الملفات التي تسعى محافظة الفروانية لتحسينها وتطويرها بجانب العديد من الملفات الأخرى التي تسهم برفع كفاءة المستوى المعيشي لسكان المحافظة.



وفي نهاية اللقاء تقدم محافظ الفروانية بشكره الجزيل لجميع الكوادر الطبية والإدارية والعاملين في مختلف المرافق الصحية، مثمنا جهودهم في مواجهة جائحة «كورونا» والخدمات الطبية المقدمة من قبلهم وحثهم على مواصلة التعاون والتكاتف لما فيه خير البلاد وقاطنيها.