أعلنت طيران الجزيرة، عن إطلاق خط رحلات جديد بين الكويت وبنغلاديش وذلك إلى المدينة الساحلية شاتوغرام (والمعروفة سابقا باسم شيتاغونغ)، حيث تنطلق هذه الرحلات اعتبارا من يوم الأحد 23 يناير وبواقع ثلاث رحلات أسبوعية.



ويعد هذا الخط الثاني الذي تقوم بتشغيله طيران الجزيرة إلى بنغلاديش بعد إطلاق خط رحلات إلى دكا في أكتوبر 2020، كما يخدم هذا الخط أكثر من 200 ألف مقيم من بنغلاديش في الكويت بالإضافة إلى المقيمين في دول الخليج.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة روهيت راماشاندران: «تواصل طيران الجزيرة توسعها عبر القارة الآسيوية مع إطلاقها هذا الخط الثاني إلى بنغلاديش وبعد نجاح خط الرحلات إلى دكا والطلب العالي الذي شهدناه بفضل الأسعار التنافسية التي تقدمها طيران الجزيرة والخدمة المباشرة التي توفرها للجالية الكبيرة من البنغاليين العاملين في الكويت وكذلك في دول الخليج بفضل خطوط الترانزيت عبر مبنى ركاب الجزيرة T5 في مطار الكويت الدولي».



ومن المقرر أن تبدأ أسعار التذاكر إلى شاتوغرام من 49 دينارا لرحلات الذهاب والعودة ابتداء من 23 يناير الجاري، وذلك وفقا لجدول الرحلات التالي:



٭ رحلة رقم (J9 535)، تغادر من الكويت أيام الثلاثاء والخميس والأحد الساعة 9:35 مساء، وتصل إلى شاتوغرام الساعة 2:45 صباحا.



٭ رحلة رقم (J9 536)، تغادر من شاتوغرام أيام الثلاثاء والخميس والأحد الساعة 3:45 صباحا، وتصل إلى الكويت الساعة 10:35 صباحا.



جدير بالذكر، أنه على المسافرين مراجعة لوائح السفر الخاصة بجائحة كورونا، والتطعيم وشهادات فحص PCR قبل حجز رحلتهم لضمان الامتثال باللوائح الملزمة محليا.