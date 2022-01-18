أعلن بنك وربة عن فائزي سحوبات «Bloom» الأسبوعية، وهو الحساب الخاص بالشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و25 سنة. حيث يجري البنك سحبا أسبوعيا طوال العام على جميع عملاء شريحة Bloom وممن لديهم حصالة رقمية سارية طوال الشهر الأسبق للسحب، ويتم السحب بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة لتتويج 5 رابحين بـ 100 دينار لكل منهم، كما يقوم بنك وربة في أول يوم أربعاء من بداية كل شهر، بعمل سحب خاص لعملاء Bloom ممن قاموا بتحويل المكافأة الطلابية التي يتسلمونها من الدولة إلى بنك وربة لتتويج 5 رابحين شهريا بمبلغ 200 دينار لكل منهم.



وفيما يلي أسماء الفائزين في سحب «الحصالة الرقمية الأسبوعي» لعملاء Bloom الحادي والأربعين، وهم: مسيعيد عيد مسيعيد الصلبي، لولوة فارس عبدالرحمن العصيمي، تهاني سعود عواض المطيري، غدير عزمي أحمد عبد الرزاق، بشاير حمد خضر عبد. كما أعلن البنك عن فائزي سحب «المكافآت الطلابية الشهري» لعملاء Bloom العاشر، وهم: صالح عبدالعزيز عبدالله الأنصاري، شذى طلاب الأسود البذالي، بطي محمد بطي العجمي، هديل مشعل عقاب الشمري، بدر سعد قعيمان الظفيري.