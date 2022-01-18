أعلنت اندونيسيا أمس أن العاصمة الجديدة التي تعتزم البدء بإنشائها هذا العام ستسمى «نوسانتارا».



وقال وزير التخطيط التنموي الوطني الاندونيسي سوهارسو مونوارفا في تصريح عقب اجتماع مع اللجنة المعنية بإنشاء العاصمة الجديدة إن اسم (نوسانتارا) يعني «الأرخبيل» في اللغة الإندونيسية وهو الاسم القديم للأرخبيل المالاوي الذي يضم إندونيسيا وبروناي وماليزيا وسنغافورة والأجزاء الجنوبية من الفلبين. وأضاف الوزير أن هذا الاسم معروف منذ زمن بعيد وهو رمز عالمي وبسيط يصف أرخبيل جمهورية إندونيسيا.. أعتقد أننا جميعا نتفق على هذه التسمية، مؤكدا أنهم قاموا باستشارة لغويين ومؤرخين قدموا نحو 80 اسما مقترحا إلى الرئيس ويدودو الذي وافق على تسمية العاصمة الجديدة. وفي عام 2019 أعلن الرئيس الاندونيسي أن عاصمة البلاد ستنتقل من جاكرتا إلى منطقة نائية في جزيرة (كاليمانتان) الشرقية فيما يعتبر مراقبون أن هذه الخطوة ضرورية لإنقاذ جاكرتا التي تعاني من الغرق في الفيضانات والاكتظاظ السكاني. وكان من المفترض أن يبدأ بناء العاصمة الجديدة التي تبلغ تكلفتها 466 تريليون روبية اندونيسية (32 مليار دولار) في عام 2020 لكن جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) أجبرت السلطات على تأجيل المشروع. ومن المتوقع أن يقر البرلمان الاندونيسي مشروع القانون المتعلق بالعاصمة الجديدة هذا الشهر بحيث يمكن البدء في البناء هذا العام 2022 فيما يتوقع أن يتم نقل العاصمة عام 2024.