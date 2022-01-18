لماذا التمر مختلف عن بقية الفواكه المجففة وأكثرها صحة؟



يعد التمر الفاكهة المجففة الوحيدة التي تجف على الشجرة بشكل طبيعي دون الحاجة إلى إضافة السكر أو المواد الحافظة، لذلك فهو الأكثر صحة، بحسب healthy.walla.



مقارنة بالتمر فإن معظم الفواكه المجففة تخضع لـ «معالجة اصطناعية» تتضمن استخدام درجات حرارة عالية ومواد حافظة مثل ثاني أكسيد الكبريت لتحسين لونها ومنع الأكسدة والفساد وإطالة عمرها الافتراضي.

كماتتم أيضا إضافة الزيوت ومكونات التزجيج (لإضفاء مظهر لامع) وألوان طعام اصطناعية إلى بعض الفواكه المجففة الأخرى، مما يمكن أن يسبب تأثيرات مختلفة لدى الأشخاص المصابين بالحساسية تجاه هذه المواد وكذلك الأطفال.



وقد تم الحصول على دليل إضافي على الفوائد الصحية للتمر مؤخرا، عندما فحصت دراسة نشرت في مجلة التقارير العلمية، عشرة أنواع مختلفة من التمور، تقول ميراف مور أوفير، اختصاصية التغذية السريرية: «في الدراسة الجديدة، تم العثور على 7 أنواع من الألياف الغذائية في التمر: 4 أنواع من الألياف الغذائية القابلة للذوبان، و3 أنواع من الألياف الغذائية غير القابلة للذوبان».



وتضيف: «تعدد الأنواع يمكن أن يفسر مجموعة الآثار الصحية المنسوبة إلى التمر، من إعطاء الشعور بالشبع وسير عمل الجهاز الهضمي، إلى التأثيرات المحتملة على صحة القلب والوقاية من سرطان القولون.

كما أن التمر غني بالمعادن ومضادات الأكسدة». ويعد البكتين، وبيتا جلوكان، والجالاكتومانان، والفركتان 4 أنواع من الألياف الغذائية القابلة للذوبان التي يمكن تخميرها وتفتيتها بواسطة إنزيمات التجمعات البكتيرية في القولون.



تمتص هذه الألياف في الماء مما يزيد من لزوجتها. تساهم اللزوجة في إطالة بقاء الطعام في المعدة والأمعاء الدقيقة، وبالتالي فهي تزيد من الشعور بالشبع، ويمكن أن تساعد في الحفاظ على وزن صحي.. وقد يساعد تأخير إفراغ المعدة أيضا في تنظيم مستويات السكر في الدم والأنسولين.



قد تتداخل الألياف القابلة للذوبان مع امتصاص الدهون والكوليسترول من النظام الغذائي، وترتبط بالأحماض الصفراوية التي تعد مصدرا للكوليسترول، وبالتالي تساهم في خفض مستويات الكوليسترول في الدم. كما تعد الألياف القابلة للذوبان ركيزة غذائية تشجع على نمو البكتيريا الصديقة في القولون (الميكروبيوم) وتساهم في صحته.

عن «سبوتنيك»

