ستكون المعركة شرسة على بطاقتي التأهل إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم بين السنغال وغينيا اللتين تواجهان مالاوي وزيمبابوي اليوم في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية، فيما تلعب الغابون لخطف المقعد من غانا التي تلعب مع جزر القمر في المجموعة الثالثة.



وسبق أن عزز المنتخبان الجاران السنغالي والغيني حظوظهما بالتأهل إلى الدور ثمن النهائي بتعادلهما سلباً في «ديربي» غرب أفريقيا على ملعب «كويكونغ ستاديوم» في بافوسام في الجولة الثانية. واحتل المنتخبان صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط لكل منهما بعد فوز سنغال على زيمبابوي، وغينيا على مالاوي بنتيجة واحدة 1-0، إضافة إلى التساوي بفارق الأهداف.



ويكفي المنتخبان السنغالي والغيني التعادل مع مالاوي وزيمبابوي تواليا، ليضمنا عبورهما معا إلى الدور المقبل الذي يتأهل إليه أصحاب المركزين الأولين في المجموعات الست إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث.



غير أن مالاوي لن تفقد الأمل ببلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى كأحد أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.



وفي المجموعة الثالثة، ستكون كفة الجهد أرجح من كفة الحظ في خطف ثاني بطاقات التأهل مع المغرب التي سبق أن حسمت عبورها. وفي ضوء توديع جزر القمر للمسابقة بخسارتين في أول جولتين، سيكون الصراع بين الغابون التي تواجه المغرب، وغانا التي تلعب مع جزر القمر. ويحتل المنتخب الغابوني المركز الثاني مع 4 نقاط من فوز بهدف نظيف على جزر القمر وتعادل 1-1 مع غانا، فيما تحتل غانا المركز الثالث مع نقطة واحدة من خسارة 1-0 أمام المغرب، وتعادل مع الغابون. وبالتالي، فإن التعادل سيكون كافيا للمنتخب الغابوني للتأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 1996 و2012، ليضمن المركز الثاني ويلعب في الدور المقبل مع وصيف المجموعة الأولى.



وفي حال خسارتها، ستكون الفرصة سانحة لغانا للعبور إذا ما تفوقت على جزر القمر بفارق هدفين أو أكثر.



وبالتالي، سيكون أول فوز للغانيين لتجنب خروج مبكر، بعدما أضاع فرصة خوض المباراة الأخيرة بأريحية أكبر حينما سقط في فخ التعادل أمام الغابون في الأنفاس الأخيرة في الجولة الماضية.



أما جزر القمر، التي تشارك للمرة الأولى في البطولة، فستلعب على ورقة المركز الثالث للإبقاء على حظوظها في العبور، لكن ذلك يعني فوزا على غانا وانتظار نتائج المجموعات الأخرى.



في المقابل، ورغم ضمان تأهله رسميا إلى ثمن النهائي، سيسعى «أسود الأطلس» إلى تعزيز صدارتهم أمام الغابون.