أنعشت تونس آمالها في بلوغ الدور ثمن النهائي بفوزها الساحق على موريتانيا 4-0، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة، معوضة بالتالي خسارتها في مباراتها الافتتاحية ضد مالي التي شهدت فضيحة تحكيمية.



وافتقد المدرب التونسي منذر الكبير إلى جهود 6 من لاعبيه بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.



وفرض «نسور قرطاج» إيقاعهم على اللقاء سريعا، واحتاجوا إلى 4 دقائق فقط ليضربوا الشباك الموريتانية عبر أيمن المثلوثي من تسديدة «عالطاير» اسفل الزاوية اليمنى اثر كرة مرتدة من الدفاع الموريتاني، كما اخترق سيف الدين الجزيري من الجهة اليمنى وعكس كرة بالخلف إلى أنيس بن سليمان الذي هيأها بدوره إلى وهبي الخزري فسددها قوية زاحفة في الزاوية اليمنى في الدقيقة (8) مسجلا ثاني الأهداف. وضرب الخزري مجددا الشباك الموريتانية بتسديدة من داخل المنطقة زاحفة اثر سلسلة تمريرات قصيرة بينه وبين البديل محمد علي بن رمضان والشعلالي في الدقيقة (65)، بينما سجل الجزيري رابع الأهداف بعد اختراق من الخزري بسهولة في الشباك في الدقيقة (66)، كما احتسب الحكم المصري محمود البنا ركلة جزاء لتونس إثر لمسة يد على الحسن حويبيب انبرى لها البديل يوسف المساكني وسددها قوية ارتدت من القائم الأيمن (90). وقال قائد تونس وهبي الخزري عقب تسلمه جائزة رجل المباراة: «أود الإشارة الى أنه لا يوجد ما أثبته لأي شخص» وذلك ردا على الانتقادات التي طالته بعد المباراة الأولى، وتابع: «هدفنا الجماعي هو الفوز وقد حققناه بعدما قدمنا مباراة جيدة أداء ونتيجة، ويمكن القول إننا دخلنا اليوم فعليا في البطولة القارية».



في المقابل، وضمن المجموعة ذاتها، أهدرت مالي فرصة حسم تأهلها الى الدور ثمن النهائي بعدما فرطت بتقدمها على غامبيا وتعادلتا 1-1.



وعلى الرغم من التعادل، اقترب المنتخبان من الدور الثاني، إذ تتصدر غامبيا بأربع نقاط وبفارق الأهداف أمام مالي، وتونس ثالثة بثلاث نقاط فيما تتذيل موريتانيا الترتيب بلا رصيد.