بعدما عانت الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية من العقم التهديفي والملل، حفلت الجولة الثانية بالكثير من الإثارة والمتعة وزيادة النزعة الهجومية. وشهدت الجولة الثانية إحراز 29 هدفا خلال 12 مباراة، بمعدل 2.42 هدف في المباراة الواحدة، وهو ما يزيد على ضعف عدد الأهداف المسجلة في الجولة الأولى، التي شهدت 12 هدفا فقط.



ووصل إجمالي الأهداف المسجلة بالبطولة إلى 41 هدفا في 24 مباراة جرت قبل انطلاق الجولة الثالثة، وبلغ معدل أهداف المسابقة 1.71 هدف في اللقاء الواحد.



وما زال الكاميروني فينسنت أبوبكر، يتصدر ترتيب هدافي النسخة الحالية برصيد 4 أهداف، بعد ثنائية في مباراتي بوركينا فاسو وإثيوبيا، فيما يتقاسم 4 لاعبين مركز الوصافة برصيد هدفين وهم: التونسي وهبي الخزري، الكاميروني كارل توكو إيكامبي، المالي ابراهيما كونيه، والمالاوي جابادينهو مهانجو.



وأشهر حكام البطولة، 40 إنذارا في الجولة الثانية، ليرتفع عدد البطاقات الصفراء إلى 72، فيما شهدت الجولة بطاقة حمراء وحيدة ليصل إجمالي حالات الطرد إلى 3.



وبلغ مجموع ركلات الجزاء في البطولة 10 ركلات، حيث تمت ترجمة 6 منها لأهداف، بينما ضاعت 4 ركلات، وهو عدد ليس بالقليل خلال 24 لقاء جرى بالبطولة حتى الآن، وربما يرجع السبب في ذلك للاستعانة بتقنية الفيديو.



ولم تخل الجولة الثانية من اللقطات المثيرة للجدل، حيث نشبت مشادة قوية بين لاعبي غانا والغابون عقب صافرة نهاية المباراة، التي انتهت بالتعادل 1-1.



وكان علي سانجاري حارس ساحل العاج محور أحاديث المتابعين، عقب ارتكابه هفوة كارثية أمام سيراليون والتي جاءت على ما يبدو بسبب سوء حالة أرض ملعب جابوما، وجرى تعويض سانجاري بالمدافع سيرج أورييه، الذي مكث لعدة ثوان لحراسة عرين ساحل العاج بعد استنفاد الفريق تبديلاته الخمسة خلال المباراة.