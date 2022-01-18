مني المنتخب الجزائري حامل اللقب بخسارة صادمة أمام غينيا الاستوائية المتواضعة 0-1 مساء الأحد ضمن المجموعة الخامسة، فبات يواجه خطر الخروج المبكر من الدور الأول، في حين سقطت ساحل العاج في فخ التعادل مع سيراليون 2-2 ضمن المجموعة ذاتها.



غينيا الاستوائية خطفت هدف الفوز الوحيد عبر إستيبان اوبيانغ في الدقيقة (70) واضعا بذلك حدا لسلسلة من 35 مباراة بلا خسارة لـ «محاربي الصحراء» وهو نفس رصيد منتخبي البرازيل وإسبانيا، لكنه فشل في كسر الرقم القياسي المسجل باسم منتخب إيطاليا (37 مباراة).



وفشل المنتخب الجزائري بهذه الطريقة في تسجيل أي هدف للجولة الثانية على التوالي، بعد التعادل سلبيا في مستهل مشواره بالبطولة أمام سيراليون، وبات في حاجة الى الفوز على ساحل العاج في الجولة الأخيرة من اجل تجنب الوداع المبكر.



فيما تصدر منتخب «الأفيال» ترتيب المجموعة بـ 4 نقاط أمام غينيا الاستوائية الذي رفع رصيده إلى 3 نقاط، وسيراليون الثالثة بنقطتين، بينما تذيل حامل اللقب ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.



وفي جولة الحسم الثالثة الخميس المقبل لن يكون هناك بديل أمام رجال المدرب جمال بلماضي سوى تخطي كوت ديفوار لضمان التأهل لدور الـ 16، بينما ستسعى غينيا الاستوائية للفوز أمام سيراليون للتأهل بأقدام لاعبيها لدور الـ 16، دون النظر لنتائج الآخرين. هذا، وقد عبر بلماضي عن حزنه الشديد عقب الهزيمة المفاجئة، مؤكدا أن حتى نتيجة التعادل كانت ستعد أيضا إخفاقا.



وتحدث بلماضي في المؤتمر الصحافي عقب نهاية اللقاء، قائلا: «علينا أن نعترف بأن هذه النتيجة تعتبر إخفاقا، لا توجد هناك تفسيرات موضوعية دائما عندما تهزم دون أن تسجل أي أهداف، على الرغم من تحقق فرص كثيرة سانحة للتهديف». مضيفا: «تحدثت مع اللاعبين بعد نهاية المباراة وكنا جميعا متأثرين بالخسارة، لأننا نلعب هنا من أجل بلدنا، أتحمل المسؤولية عن نتيجة المباراة، وما يقلقنا هو وضع الفريق وعدم تسجيل أي هدف خلال مباراتين، وليس الخصم المقبل».



وتابع: «مع كل الاحترام لفريق غينيا الاستوائية، لقد فقدنا سلسلة تاريخية من المباريات المتتالية دون هزيمة بطريقة صادمة».



وعن مواجهة ساحل العاج المقبلة، قال بلماضي: «ساحل العاج منتخب كبير ويمتلك لاعبين في مختلف الدوريات الأوروبية، لكن لن نقبل الخروج من هذه البطولة قبل تقديم كل ما يمكننا تقديمه». مضيفا: «أنا أؤمن بهذه المجموعة، سيتعين علينا تسجيل هدف أمام ساحل العاج لأننا إذا لم نسجل سيصبح الأمر صعبا. أنا مؤمن بقدراتنا وما لم أمت فهناك أمل». وقد تصدرت هزيمة «الخضر» عناوين الصحف والمواقع الرياضية الجزائرية الصادرة أمس، فعنونت صحيفة النهار بان بلماضي يطمئن الجزائريين: «لن نفرط في التأهل»، فيما نشرت صحيفة الجزائر، تحت عنوان: «توقفت سلسلة اللاهزيمة عند المباراة الـ 35.. الخضر يرهنون حظوظ التأهل بمقابلة ساحل العاج».



كما عنونت الصحيفة ذاتها في خبر آخر: «بالفيديو.. نقاش محرز وبلماضي في الحافلة بعد الخسارة»، وقالت يبدو أن الجميع داخل المنتخب لم يفهم سبب الخسارة والدليل على ذلك النقاش الذي دار بين قائد الخضر رياض محرز وجمال بلماضي داخل الحافلة.



وفي المجموعة عينها، واصلت سيراليون مفاجآتها وإحراجها للمنتخبات الكبيرة، إذ أسقطت ساحل العاج في فخ التعادل 2-2، بعد أن خطفت تعادلا سلبيا من البطلة الجزائر بالجولة الأولى.



وقد وجه حارس مرمى المنتخب الإيفواري صفعة قوية إلى فريقه وحرمه من التأهل المبكر إلى الدور الثاني، بعدما تسبب خطؤه في الوقت القاتل في التعادل 2-2.



وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم «الأفيال» بهدف نظيف سجله سيباستيان هيلر في الدقيقة (25)، ومن قبله أهدر لاعبه فرانك كيسي ضربة جزاء في الدقيقة (12)، وفي الشوط الثاني، تعادل موسى كامارا للمنتخب السيراليوني في الدقيقة (55) ولكن نيكولاس بيبي منح الأفيال هدف التقدم في الدقيقة (66) قبل أن يتسبب خطأ حارس المرمى الإيفواري علي سانجاري في هدف التعادل لسيراليون في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، بعدما ارتكب خطأ فادحا عندما التقط الكرة اثر تمريرة طولية كانت في طريقها إلى خارج الملعب ثم سقط بها أرضا لتفلت الكرة من يديه ويستحوذ عليها ستيفن كولكر لاعب سيراليون الذي مررها إلى زميله البديل الحاجي كامارا فلم يجد الأخير أي صعوبة في إيداعها المرمى الخالي.