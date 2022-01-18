تلقى حارس مرمى ساحل العاج بادرا علي سانجاري، نبأ صادما جديدا بعد ساعات من تعرضه لصدمتين عقب ارتكابه خطأ قاتلا في اللحظات الأخيرة من مباراة سيراليون بعدما سقطت الكرة من يده أمام المرمى لينتهز أحد لاعبي الخصم تلك الفرصة الذهبية ويسجل هدفا قاد به «أسود ليون» للتعادل.



ورصدت عدسات المصورين تعابير وجه سانجاري لحظة ارتكابه الخطأ، وبدا كما لو كان يبكي بسبب إهداره نقطتين لمنتخب بلاده، كما تعرض لصدمة أخرى بتعرضه لإصابة غادر على إثرها ملعب اللقاء ولم يستطع إكماله ولم يكشف عن تفاصيلها حتى الآن.



وبعد ساعات من نهاية المباراة ازدادت أحزان الحارس الإيفواري، بعدما علم بنبأ وفاة والده، اذ قال عبر حسابه بـ «فيسبوك»: «بحزن كبير علمت أن والدي توفي ليلة أمس»، مضيفا: «على الرغم من الألم الناتج عن هذه الخسارة الكبيرة، فإنني سأقاتل في الملعب من أجل أن أجعله سعيدا». وأتم: «لقد سقطت الليلة الماضية ثم استيقظت هذا الصباح لأجد أنك أنت (يقصد والده) من سقطت ولن تتمكن من النهوض مرة أخرى، أدعو الله أن يتقبلك بجانبه، وداعا السيد سانجاري نافا، سأشتاق إليك».