أعلنت الجمعية الكويتية لحماية البيئة رصد 5 طيور من نوع «حوام طويل الساق» في قطاع الرتقة بالمنطقة الحدودية الشمالية، وذلك خلال الأعمال الخارجية والميدانية الأسبوعية لكل من الموسم الثامن من سلسلة البرامج الوثائقية للحياة الفطرية في الكويت وبرنامج توثيق الحياة الفطرية في المناطق الحدودية بالتعاون مع وزارة الداخلية.



وقال مدير مركز التوثيق والإعلام البيئي بالجمعية ومخرج سلسلة البرامج الوثائقية للحياة الفطرية في الكويت د.عبدالرضا الرامزي إنه رصد خلال إحدى عمليات التوثيق الخارجية للموسم الثامن من السلسلة 5 طيور من نوع «حوام طويل الساق» بقطاع الرتقة في المنطقة الحدودية الشمالية والتي تم توثيق الحياة الفطرية فيها، وقد بدت مرتاحة بالتنقل في أرجاء المكان نظرا لقلة النشاط البشري فيه والهدوء الذي يعم الموقع، لافتا الى انه ومن خلال التعاون فيما بين لجان وفرق الجمعية يتم تدارس التوثيق للكائنات الحية التي يتم رصدها أثناء عمليات الاستطلاع الميداني مع الفرق المختصة.



من جانبه، بين رئيس فريق رصد وحماية الطيور محمد شاه أن «الدليل الحقلي» لطيور الكويت الذي أصدرته الجمعية قبل 10 سنوات تصف «حوام طويل الساق» والمعروف محليا «بوحقب» أو «حقبي»، بأنه طائر مهاجر عابر قليل، وهو زائر شتوي قليل، كما أنه زائر منتظم، ويتواجد في بيئة المناطق الصحراوية المكشوفة ذات المرتفعات المتوسطة والعالية والأشجار، ويتواجد بالكويت في «محمية صباح الأحمد» وشمال الكويت والرتقة وأبرق الجاري، ويصل طوله إلى 60 أو 66 سنتيمترا ويمتد جناحه بين 130 و155 سنتيمترا ويبدو أثناء الحوم بأن الأجنحة مرفوعة عاليا.



وترفع الجمعية أسمى آيات التقدير لوزارة الداخلية على الدعم اللوجستي الذي تقدمه عبر العديد من قطاعاتها لفريق عمل توثيق الحياة الفطرية في المناطق الحدودية، مؤكدة أن الوزارة من أهم وأبرز شركاء الجمعية في حماية البيئة، مشيدة بالعطاء الوطني لقياداتها ومنتسبيها الذين يذللون أي عقبات تواجه فريق العمل، فضلا عن المشاركة المعرفية لبعض منتسبي المناطق الحدودية من خبراتهم المتراكمة المترتبة على تواجدهم في تلك المناطق.