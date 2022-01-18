سيعود نجم منتخب الغابون أوباميانغ الى ناديه أرسنال بعد أن سمح له بمغادرة منافسات كأس أمم أفريقيا في الكاميرون، لاستكمال تعافيه من كوفيد-19.



وسيعود أيضا ماريو ليمينا الى ناديه نيس الفرنسي، بعد أن غاب اللاعبان عن أول مباراتين للغابون ضد جزر القمر وغانا في البطولة القارية.



وقال مدرب الغابون الفرنسي باتريس نوفو خلال مؤتمر صحافي في ياوندي: «نظرا للمشاكل الطبية التي يعاني منها أوباميانغ وماريو، اتخذنا بالتوافق مع الطبيب، رئيس الاتحاد واللاعبين، القرار الحكيم لإعادتهما الى نادييهما للاعتناء بهما».



وأتت نتيجة فحص كل من اللاعبين إيجابية في 6 الجاري، قبل 4 أيام من مباراة الغابون الأولى في كأس أمم أفريقيا ضد جزر القمر (1-0). ثم أتت سلبية قبل المباراة الثانية (1-1 ضد غانا) الجمعة، إلا أنهما غابا مجددا لمعاناتهما من تداعيات الإصابة بالفيروس.



وكان الاتحاد الغابوني لكرة القدم أعلن عن غياب اللاعبين عن تلك المباراة لأن الفحوصات الطبية أظهرت مشاكل في القلب.



لكن نوفو قلل من المخاوف من إصابة اللاعبين بالتهاب في عضلة القلب بعد إصابتهما بالعدوى، فيما أصدر الاتحاد الغابوني بيانا قال فيه إن اللاعبين سيعودان إلى نادييهما «للخضوع لمزيد من الفحوصات».



وقال نوفو: «لا يوجد سبب رئيسي للقلق فيما يتعلق بمشاكل القلب ولكننا لسنا في وضع يسمح لنا هنا بتحليل الضرر الذي يمكن أن تحدثه آثار الفيروس التي تسببت في الالتهاب». وأضاف: «لا يمكننا تحمل أي مخاطر، ومن الناحية النفسية أصبح البقاء في غرفتهما أمرا لا يطاق. لذلك تحدثنا الأحد وقررنا السماح لهما بالعودة إلى الديار».