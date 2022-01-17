توج البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ بجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست" للمرة الثانية على التوالي متفوقا على الارجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان والمصري محمد صلاح نجم ليفربول .

وسجل روبرت ليفاندوفسكي 43 هدفا في عام 2021 أكثر من أي لاعب آخر كما توج بالدوري الألماني مع بايرن والسوبر المحلي كذلك.

وثأر ليفاندوفسكي من ميسي الفائز بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" قبل شهر تقريبا من اليوم ليظفر هو بـ"ذا بيست" ففي حفل الكرة الذهبية جاء ليفاندوفسكي ثانيا خلف ميسي.

وحسب ما أعلن فقد حصد ليفا على 48 صوتا تلاه ميسي ثانيا بـ44 صوتا ثم صلاح الذي جاء ثالثا بـ38 صوتا وهو ما يؤشر الى التقارب الكبير في الأصوات بين اللاعبين الثلاثة.

وأقيم حفل هذا العام في مقر الاتحاد في زيوريخ بسويسرا دون حضور باستثناء مجموعة من الشخصيات التي قامت باعلان الفائزين وذلك تماشيا مع التدابير الصحية العامة بسبب وباء فيروس كورونا.

هذا، وقد فاز الالماني توماس توخيل مدرب تشلسي بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2021 بعد ان قاد البلوز لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا بعد 6 أشهر من تولى المهمة.

بدوره، حصد السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى تشلسي جائزة أفضل حارس في العالم.

فيما فاز هدف إيريك لاميلا مع توتنهام أمام أرسنال بالدوري الإنجليزي بجائزة بوشكاش لاجمل هدف في العالم.

وكانت الاسبانية أليكسيا بوتياس لاعبة برشلونة قد فازت بجائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2021.

كما حصد جمهور فنلندا والدنمارك جائزة أفضل جمهور في العالم بعد ما حدث في مباراتهما في اليورو الأخير عندما سقط النجم اريكسون فاقدا للوعى عقب توقف قلبه أثناء اللقاء.

وفي نهاية الحفل حصد البرتغالي رونالدو نجم مانشستر يونايتد على جائزة خاصة من الفيفا لكونه أكثر مسجل للأهداف الدولية في التاريخ.

وقد تسلم الدون الجائزة شخصيا حيث قال: "أريد أن أشكر كل زملائي في العقدين الآخيرين، لم أعتقد أبدا أنني سأحطم رقم أفضل هداف على صعيد المنتخبات".

وأضاف "فخور جدا بما قدمته وسعيد بالجائزة من فيفا. أشكر عائلتي وزوجتي وأبنائي".

وتابع "لدي شغف وحب لتسجيل الأهداف، أسجل الأهداف لكي أرفه عن نفسي". وواصل "مارست كرة القدم منذ ان كنت في سن السادسة وفي كل مرة أذهب إلى المران أحب أن أسجل الأهداف وهو ما زال متواجدا حتى الآن".

وأتم "سأظل متحمسا حتى النهاية ولن أفقد الشغف، دائما أقول أنني سأواصل مشواري الكروي لأربع سنوات أخرى على الأقل. طالما كانت الجاهزية الذهنية موجودة فإن الجسد سيلبي النداء".

الى ذلك جاء تشكيل FIFPRO للأفضل في العالم:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

خط الدفاع: ديفيد ألابا - روبن دياز - ليوناردو بونوتشي

خط الوسط: جورجينو - نجولو كانتي - كيفن دي بروين

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - إرلينج هالاند - روبرت ليفاندوفسكي - ليونيل ميسي