امير زكي

تعرض عريف في شرطة النجدة الى حادث دهس قبل قليل على الدائرى الثاني واسعف الى العلاج لاصابات لحقت به في الكتف والقدم والرقبة، فيما تم التحفظ على شاب خليجي 21 وعلى الدراجة التي كان يستقلها .

وكانت عمليات الداخلية تلقت افادة ببلاغ دهس واصابة على الدائرى الثانى، وعند انتقال دورية مخفر الفيحاء لموقع البلاغ تبين قيام دراجة نارية بقيادة خليجي بدهس العريف «ع ص» عنصر دورية تابعة للادارة العامة للنجدة واحدث به اصابة بالكتف والرجل والرقبه، وقد تم نقله للمستشفى بواسطة الاسعاف. هذا، وقد تمت احالة الداهس لمخفر الفيحاء.