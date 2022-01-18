مجلس الأمة يستأنف جلسته ويبدأ نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي بالرد على استجواب حمدان العازمي

- أؤكد التزامي التام بمواد الدستور وقوانين الدولة والتزامي بقسمي الذي أديته

-حسب حكم وتفسير المحكمة الدستورية لا يجوز مساءلة الوزير عن أعمال وزارة سابقة

-النائب قدم لي الاستجواب بعد ساعتين من أداء القسم في المجلس حيث أديت قسمي الساعة العاشرة صباحاً وقدم الاستجواب الساعة 12 ظهراً

-سأوزع على النواب تقريراً ومذكرة حول المخالفات الدستورية الواردة في المساءلة..ومع ذلك سأرد على المحاور

-صعودي المنصة لا يعني اقتناعي بدستورية الاستجواب والنائب تجاوز التدرج في استخدام الأدوات الدستورية

- النائب حمدان العازمي قدم لي 4 أسئلة فقط لم تتناول محاور الاستجواب إلا محور الإحلال فقط

-بعد تسلمي الوزارة اجتمعتُ مع القيادات وشكّلنا اللجان اللازمة لإصلاح العمل وبحث القرارات السابقة ودراستها

-قمتُ بزيارات ميدانية مباشرة على المواقع للتأكد شخصياً من سير العمل والوقوف على الجاهزية

-عقد "اليوروفايتر" وقّع عام 2016 وشُكّلت لجنة تحقيق في عهد الشيخ ناصر الصباح لبحث ملاحظات ديوان المحاسبة بكاملها

-مذكّرة التفاهم الخاصة باليوروفايتر تمت إحالتها للنيابة العامة في العام 2020

-استلام الطائرات كان إلزامياً بعد دفع أسعارها ولو بقيت في إيطاليا سندفع عليها مبالغ من المال العام

-تم تطوير الدبابات "أبرامز" من قبل أبناء الجيش الكويتي ولهذا سميت برمز يدل على دولة الكويت..وهذه مفخرة

-إذا كانت مخالفة التفريط في أراضي وزارة الدفاع موجودة من السابق فلماذا لم يسأل عنها النائب سابقاً؟

-نحن نعمل على تلافي ملاحظات ديوان المحاسبة فيما يتعلق بالعُهَد حيث نزل الرقم إلى 850 مليوناً بعد أن كان أكثر من مليار

- لا يمكن ولن أقبل بالتفريط في أراضي الوزارة ولا توجد أراض تم التفريط بها تتبع "الدفاع"

-تم تقليص عدد المكاتب الخارجية والعاملين بها وهذا وفّر علينا ميزانية مقدارها 50 مليون دينار

حمدان العازمي يعلن عن جهوزيته لمناقشة الاستجواب ويطلب دخول الفريق المساند

-نصحنا وزير الدفاع حول وجود تجاوز على الشريعة وعلى المال العام وكابر ولم يسمع النصيحة

- الوزير تعنّت واليوم يبحث عن الحماية ويرسل الاستيضاح وهو لا يعلم شيئاً عن الوزارة ويديرها من البيت ويستقبل الوفود بالديوانية

-الشعب الكويتي محافظ يخاف الله.. وقرار دخول المرأة للجيش غير جريء بل قرار "دايخ"

- إذا كنت حريصاً على المرأة وظّف أبناءها..ومثل هذا القرار تعاني منه أميركا وبعض الدول الأخرى

-حمدان العازمي يعرض على شاشة قاعة المجلس بعض الفتاوى الخاصة بدخول المرأة السلك العسكري

-الجيش الأميركي يصدر دراسة حول حوادث التحرش والاعتداءات الجنسية على المرأة بلغت 135 ألف حالة خلال 11 سنة

-ثلث مجندات الجيش البريطاني يتعرضن للتحرش من قبل المسؤولين والقادة

-أكثر من نصف مجندات الجيش الألماني يتعرضن للتحرش وفق الدراسات الأخيرة

- وفق دراسة واستبيان أجري مؤخراً 81% من النساء يرفضن دخول المرأة السلك العسكري

-صفقة "اليوروفايتر" من أكبر الصفقات غموضاً وتم تمريرها وجرى استلام طائرتين منها في عهد الوزير الحالي

-وزير الدفاع لم يتعاون مع ديوان المحاسبة حول الميزانيات.. ومنذ 6 سنوات لم يرسل الحساب الختامي عن التسليح إلا قبل أيام وهذه من محاسن الاستجواب

-تم توجيه 156 سؤالاً لوزير الدفاع من كافة النواب لم يرد على 51 منها و 24 منها كانت إجاباتها سرية

- "السكنية" تتحجّج دائماً بأن الأراضي مملوكة لـ"النفط" و"الدفاع" والجداول تبين عدم وجود أراضي للدفاع..فأين ذهبت ؟

-عدد الموظفين الوافدين في وزارة الدفاع 3976 وافداً والمواطنين 2600 فقط وعدد الوافدين في مكتب الوزير والوكلاء 286 موظفاً وافداً

- يوجد تجاوزات في التعيينات فكيف يكون هناك فني صواريخ بدون مؤهل أو فني صيانة طائرات بدون مؤهل

- لماذا لم تُسترَد أموال الكويت من الخارج أو حتى من القضايا وتحافظ على الأموال العامة؟