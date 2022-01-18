- مجلس الأمة يستأنف جلسته ويبدأ نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي بالرد على استجواب حمدان العازمي
- أؤكد التزامي التام بمواد الدستور وقوانين الدولة والتزامي بقسمي الذي أديته
-حسب حكم وتفسير المحكمة الدستورية لا يجوز مساءلة الوزير عن أعمال وزارة سابقة
-النائب قدم لي الاستجواب بعد ساعتين من أداء القسم في المجلس حيث أديت قسمي الساعة العاشرة صباحاً وقدم الاستجواب الساعة 12 ظهراً
-سأوزع على النواب تقريراً ومذكرة حول المخالفات الدستورية الواردة في المساءلة..ومع ذلك سأرد على المحاور
-صعودي المنصة لا يعني اقتناعي بدستورية الاستجواب والنائب تجاوز التدرج في استخدام الأدوات الدستورية
- النائب حمدان العازمي قدم لي 4 أسئلة فقط لم تتناول محاور الاستجواب إلا محور الإحلال فقط
-بعد تسلمي الوزارة اجتمعتُ مع القيادات وشكّلنا اللجان اللازمة لإصلاح العمل وبحث القرارات السابقة ودراستها
-قمتُ بزيارات ميدانية مباشرة على المواقع للتأكد شخصياً من سير العمل والوقوف على الجاهزية
-عقد "اليوروفايتر" وقّع عام 2016 وشُكّلت لجنة تحقيق في عهد الشيخ ناصر الصباح لبحث ملاحظات ديوان المحاسبة بكاملها
-مذكّرة التفاهم الخاصة باليوروفايتر تمت إحالتها للنيابة العامة في العام 2020
-استلام الطائرات كان إلزامياً بعد دفع أسعارها ولو بقيت في إيطاليا سندفع عليها مبالغ من المال العام
-تم تطوير الدبابات "أبرامز" من قبل أبناء الجيش الكويتي ولهذا سميت برمز يدل على دولة الكويت..وهذه مفخرة
-إذا كانت مخالفة التفريط في أراضي وزارة الدفاع موجودة من السابق فلماذا لم يسأل عنها النائب سابقاً؟
-نحن نعمل على تلافي ملاحظات ديوان المحاسبة فيما يتعلق بالعُهَد حيث نزل الرقم إلى 850 مليوناً بعد أن كان أكثر من مليار
- لا يمكن ولن أقبل بالتفريط في أراضي الوزارة ولا توجد أراض تم التفريط بها تتبع "الدفاع"
-تم تقليص عدد المكاتب الخارجية والعاملين بها وهذا وفّر علينا ميزانية مقدارها 50 مليون دينار
- حمدان العازمي يعلن عن جهوزيته لمناقشة الاستجواب ويطلب دخول الفريق المساند
-نصحنا وزير الدفاع حول وجود تجاوز على الشريعة وعلى المال العام وكابر ولم يسمع النصيحة
- الوزير تعنّت واليوم يبحث عن الحماية ويرسل الاستيضاح وهو لا يعلم شيئاً عن الوزارة ويديرها من البيت ويستقبل الوفود بالديوانية
-الشعب الكويتي محافظ يخاف الله.. وقرار دخول المرأة للجيش غير جريء بل قرار "دايخ"
- إذا كنت حريصاً على المرأة وظّف أبناءها..ومثل هذا القرار تعاني منه أميركا وبعض الدول الأخرى
-حمدان العازمي يعرض على شاشة قاعة المجلس بعض الفتاوى الخاصة بدخول المرأة السلك العسكري
-الجيش الأميركي يصدر دراسة حول حوادث التحرش والاعتداءات الجنسية على المرأة بلغت 135 ألف حالة خلال 11 سنة
-ثلث مجندات الجيش البريطاني يتعرضن للتحرش من قبل المسؤولين والقادة
-أكثر من نصف مجندات الجيش الألماني يتعرضن للتحرش وفق الدراسات الأخيرة
- وفق دراسة واستبيان أجري مؤخراً 81% من النساء يرفضن دخول المرأة السلك العسكري
-صفقة "اليوروفايتر" من أكبر الصفقات غموضاً وتم تمريرها وجرى استلام طائرتين منها في عهد الوزير الحالي
-وزير الدفاع لم يتعاون مع ديوان المحاسبة حول الميزانيات.. ومنذ 6 سنوات لم يرسل الحساب الختامي عن التسليح إلا قبل أيام وهذه من محاسن الاستجواب
-تم توجيه 156 سؤالاً لوزير الدفاع من كافة النواب لم يرد على 51 منها و 24 منها كانت إجاباتها سرية
- "السكنية" تتحجّج دائماً بأن الأراضي مملوكة لـ"النفط" و"الدفاع" والجداول تبين عدم وجود أراضي للدفاع..فأين ذهبت ؟
-عدد الموظفين الوافدين في وزارة الدفاع 3976 وافداً والمواطنين 2600 فقط وعدد الوافدين في مكتب الوزير والوكلاء 286 موظفاً وافداً
- يوجد تجاوزات في التعيينات فكيف يكون هناك فني صواريخ بدون مؤهل أو فني صيانة طائرات بدون مؤهل
- لماذا لم تُسترَد أموال الكويت من الخارج أو حتى من القضايا وتحافظ على الأموال العامة؟
- وزير الدفاع : جاهز لمناقشة الاستجواب وأطلب دخول الفريق المساند
- مجلس الأمة يقرر تأجيل بند الرسائل والأسئلة إلى جلسة الغد والدخول في بند الاستجوابات
- رئيس مجلس الأمة يستأنف الجلسة : نتمنى الشفاء العاجل للأخ الأمين العام.. وأطمئن الجميع حول استقرار حالته الصحية
- رئيس مجلس الأمة يرفع الجلسة مؤقتاً بعد تعرض الأمين العام لعارض صحي مفاجئ
- رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يفتتح الجلسة العادية اليوم الثلاثاء للنظر في بنود جدول الأعمال