عقدت جمعية الشفافية الكويتية أمس جمعيتها العمومية للعام 2021 بحضور ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية، وتمت تزكية مجلس الإدارة الجديد 2022-2024 كالاتي:



1- ماجد مفرج المطيري - رئيسا لمجلس الإدارة

2- د.فهد محمد الرقيب - نائبا للرئيس

3- أسرار جوهر حياة - أمينا للسر

4- أحمد مشاري الفارس - أمينا الصندوق

5- د.خالد صالح الرشيدي - مفوض العلاقات الدولية

6- راشد عيسى الهاجري- رئيس لجنة الاستراتيجيات

7- هيام محمد الدويلة - مسؤول مراقبة الأداء الحكومي

8- ريم سعود الهاجري-مسؤول الاتجاهات والرؤى

9- يعقوب على الهاشمي - المستشار القانوني

هذا، وتقدم رئيس مجلس إدارة الجمعية ماجد المطيري بالشكر والتقدير لأعضاء الجمعية العمومية على تجديد الثقة بمجلس الإدارة، سائلا الله التوفيق للجميع لما فيه خير ومصلحة الوطن، وأن نكون على قدر المسؤولية.