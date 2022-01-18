بفعل مخاوف من اضطرابات محتملة للإمدادات

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات، (أكتوبر 2014)، بفعل مخاوف من اضطرابات محتملة للإمدادات بعد أن هاجمت ميليشيا الحوثي الإرهابية منشآت مدنية في الإمارات.

وقال محلل من إيه.إن.زد ريسيرش في مذكرة "التوتر الجيوسياسي الجديد يزيد من المؤشرات الحالية على الشح بالسوق".

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت خلال التعاملات بنسبة 1.85% إلى 88.08 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 30 أكتوبر 2014.

وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.23% إلى 85.69 دولار للبرميل.

وكانت تعاملات أمس الاثنين محدودة بسبب عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن في وقت سابق يوم الإثنين، اعتراض وتدمير مجموعه 8 طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه المملكة العربية السعودية.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات أمس بوفاة 3 أشخاص "هنديان وباكستاني" وإصابة 6 في انفجار صهاريج المحروقات في أبوظبي.

إلى هذا، أكدت شرطة أبوظبي اندلاع حريق صباح أمس، ما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3، بالقرب من خزانات أدنوك، كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون" وقعت في المنطقتين قد تكون تسببت في الانفجار والحريق، وتم إرسال جهات الاختصاص وجار التعامل مع الحريق، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

وقالت شركة النفط الإماراتية أدنوك إنها فعلت الخطط الضرورية لاستمرارية الأعمال لضمان توفير إمدادات موثوقة من المنتجات لعملائها في الإمارات وحول العالم بعد واقعة في محطة تحميل المنتجات المكررة في منطقة مصفح بأبوظبي.