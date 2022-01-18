استقبل وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني مبارك العرو ، صباح اليوم في مكتبه بمبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، كلا من رئيس مجلس إدارة النادي الكويتي الرياضي للصم وممثل الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية وعضو المجلس الاعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وأمين السر النادي الكويتي الرياضي للمعاقين وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لمرضى التصلب العصبي ورئيس مجلس إدارة النادي الكويتي الرياضي للمعاقين ورئيس جمعية المكفوفين الكويتية ومقرر الاتحاد الكويتي لكرة السله للمعاقين.

وقد رحب الوزير بهم مشيدا بالجهود الطيبة المبذولة والرامية في تعزيز مسيرة الانجاز لذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى المحلي والمستوى الاقليمي والدولي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع التي تهم ذوي الاحتياجات الخاصة في شتى المجالات، مؤكدا على الدعم المستمر وتسهيل الاجراءات توفيرا للوقت والجهد .