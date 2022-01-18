حنان عبد المعبود

في إطار تدشين وزارة الصحة رسميا عمل نموذج إقرار استيفاء شروط وضوابط صرف مكافأة الصفوف الأمامية، علمت "الأنباء"، أن وزارة الصحة مددت فترة تسليم الاقرارات لتكون بحد أقصى يوم 30 يناير الجاري .

كما اكد مصدر مطلع في وزارة الصحة ان اجمالي ايام العمل للموظفين في وزارة الصحة للعاملين في القطاع الطبي والاداري والتمريض والفنية الاخرى يتراوح مابين 50 الى 80 يوما، مشيرا الى أن أعلى مكافأة تصل الى 90 يوما وان الجميع يعتبر من الفئة الاولى التي حددها مجلس الوزراء وتنقسم شقين عالي الخطورة ومتوسط الخطورة.

وقال المصدر : "ان الوزارة تريثت في مراجعة الاسماء ومدى استحقاق الموظفين للمكافأة بعد التزام المسؤولين بتقديم مايفيد على تواجد الموظفين التابعين لهم على رأس عملهم خلال تلك الفترة المحدده للمكافأة من ٢٤ فبراير وحتى ٣١ مايو ٢٠٢٠.

واشار المصدر ان العاملين من فئة "البدون" مشمولين في المكافأة، لافتا ان هناك مشكلة تصادفهم فور دخولهم البرنامج حيث يتعذر اتمام المعاملة وهو الامر الذي يتطلب منهم مراجعة نظم المعلومات بالوزارة لتعديل هذا الامر بشكل مباشر .

كما بين ان قيمة المكافأة تختلف من شخص لآخر فهناك من هم عالي الخطورة حيث يومية عملهم تكون بيومين مثلا اذا كان 70 دينارا سيكون قيمة المكافأة 140 مضروبة في ايام المكافأة، اما متوسطة الخطورة فستكون كل يوم عمل يقابله يوم ونصف اليوم.