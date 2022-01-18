قال الخبير الفلكي عادل المرزوق إن موجة البرد التي أشرنا اليها مؤخرا قد بدأت، داعيا الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر منها في هذه الأيام، خصوصا مع دخولنا في فترة «برد البطين» و«برد نوء النعايم» منذ يوم الجمعة الماضي و«برد النعايم» الذي قالت عنه العرب قديما «برد النعايم يوقظ العجوز النايم»، فمن شدة برودة هذه الفترة، يظهر الصقيع في البر خلال فترة برد النعايم التي دخلت فيها منطقة شمال شبه الجزيرة العربية الآن.



وأضاف المرزوق: يرجع سبب هذه الموجة من البرد إلى تمركز مرتفع جوي عالي الارتفاع وتبلغ قوته بين 1020 و1026 مليبار يسبب هبوب رياح شمالية غربية تكون سرعتها بين المعتدلة والنشطة بين 15 و30 كم/ س مع احتمال أن تتجاوز سرعتها 35 كم/ س مساء الخميس 20 يناير والجمعة 21 منه، وتكون مثيرة للغبار في هذين اليومين خصوصا على المناطق البرية المكشوفة.



وتابع: وبصورة عامة، هناك احتمال أن تنخفض درجة الحرارة وتزداد البرودة في الجو مع استمرار هبوب الرياح الشمالية الغربية التي تكون معتدلة السرعة مع احتمال أن تنشط مسببة الانخفاض في درجات الحرارة، خصوصا أثناء فترات الليل وتكون بين 3 و5 درجات مئوية وفي النهار بين 8 و11 درجة مئوية مكونة الصقيع في البر خلال الفجر وساعات الصباح الأولى.



ولفت الى احتمالية استمرار الجو البارد حتى ظهر الأحد 23 يناير، حيث ترتفع درجة الحرارة قليلا وتكون بين 13 و16 مئوية في النهار وبين 9 و12 ليلا، ولكن تعود الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية اعتبارا من يوم الثلاثاء 25 يناير، فتكون بين 19 إلى 21 نهارا، و10 إلى 12 درجة ليلا، والله تعالى أعلم.