ذكرت تقارير اليوم الثلاثاء أن الممثلين جورج كلوني وجوليا روبرتس عادا لأمريكا عقب توقف تصوير فيلمها " تيكت تو براديس"في استراليا بسبب ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا.

ونقلت صحيفة ديلي ميل عن مصدر في موقع التصوير القول إن العاملين " يتساقطون مثل الذباب" بسبب تفشي متحور أوميكرون في ولاية كوينزلاند خلال الأسابيع الماضية.

ويتردد أن التصوير كان أمامه أسبوعان فقط للانتهاء ، قبل أن يعلن المخرج والكاتب اول باركر وقف التصوير ثلاثة أشهر على الأقل.

وقالت مصادر إن بعض الذين أصيبوا بالفيروس كانوا مخالطين بصورة مقربة من كلوني وروبرتس.