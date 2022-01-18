حدد فريقا مكلارين وفيراري موعد الكشف عن السيارتين الجديدتين للفريقين استعدادا لموسم 2022 من بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا.1-

ويقدم مكلارين سيارته الجديدة "ام سي ال 36" في 11 شباط/فبراير المقبل خلال فعالية ستقام بمقر الفريق في ووكينج، تزامنا مع إطلاق سيارة الفريق الخاصة بسباقات إندي كار وسباقات السيارات الكهربائية.

ويأمل الفريق أن يبني على ما حققه في الموسم الماضي عندما حل رابعا في فئة الصناع (الفرق) بفورمولا1- ، علما بأن مكلارين حصد المركزين الأول والثاني خلال سباق واحد فقط في موسم 2021 عندما فاز دانييل ريتشياردو بلقب سباق جائزة إيطاليا الكبرى وحل زميله لاندو نوريس خلفه.

وسيستمر ريتشياردو ونوريس مع مكلارين في الموسم المقبل من بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا.1-

كما يكشف فيراري عن سيارته الجديدة في 17 شباط/فبراير المقبل ، بعد أن استعاد إتزانه في الموسم الماضي وحل في المركز الثالث في الترتيب العام لفئة الفرق بعد أن عانى من أسوء نهاية له خلال 40 عاما في .2020

ولم يكشف فيراري بعد عن اسم سيارته الجديدة التي سيقودها تشارلز لوكلير وكارلوس ساينز.