تراجعت شركة التجارة الإلكترونية البريطانية العملاقة أمازون دوت كوم عن قرار حظر استخدام بطاقات ائتمان شركة فيزا الصادرة في بريطانيا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أمازون أرسلت رسائل بريد إلكتروني إلى عملائها في بريطانيا تخبرهم فيها بأن قرار حظر استخدام بطاقات ائتمان فيزا والذيث كان مقررا دخوله حيز التنفيذ يوم الأربعاء المقبل لم يعد له وجود.

كانت أمازون قد بررت في وقت سابق قرار حظر استخدام هذه البطاقات بارتفاع تكلفة قبولها في دفع قيمة مشتريات العملاء.

يذكر أن رسوم استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني تعتبر نقطة خلاف دائمة بين التجار والبنوك وشبكات الدفع الإلكتروني مثل ماستر كارد وفيزا وهما أكبر شبكتين لبطاقات الدفع الإلكتروني في العالم.

وإلى جانب ماستر كارد، تحدد شركة فيزا الرسوم التي يدفعها التجار مقابل استخدام بطاقات الائتمان. وفي حين تحصل البنوك التي تصدر هذه البطاقات على الجزء الأكبر من حصيلة هذه الرسوم، تواجه فيزا انتقادات من جانب التجار بسبب ارتفاع قيمة هذه الرسوم.

وكان اقتراح أمازون، حظر استخدام بطاقات فيزا والذي تم الإعلان عنه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي قد أدى إلى تراجع سهم فيزا، ودفع مسؤولي فيزا إلى اتهام أمازون بمعاقبة المستهلكين.

وقالت متحدثة باسم فيزا إن "عملاء أمازون سيواصلون استخدام بطاقات فيزا على موقع أمازون دوت كو دوت يو.كيه بعد يوم 19 كانون الثاني/يناير الحالي، وسنعمل معا من أجل التوصل إلى اتفاق".