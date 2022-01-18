يعود "بيار كاردان" للمشاركة في أسبوع الموضة في باريس، في محاولة لبث حياة جديدة في العلامة التجارية، وفق ما قال رئيسها الجديد لوكالة فرانس برس، بعد أكثر من عام بقليل على وفاة مؤسسها الأسطوري.

توفي مصمم الأزياء الشهير في كانون الأول/ديسمبر 2020 عن 98 عاما، بعدما بنى إمبراطورية تجارية مربحة جدا من خلال نشر تراخيص للعلامة التجارية التي تحمل اسمه في كل أنحاء العالم.

بقي في دائرة الضوء حتى النهاية، مع تقديم عروض في روسيا وكازاخستان وحتى في سور الصين العظيم خلال السنوات الأخيرة من حياته.

لكنّ كاردان بقي بعيدا عن عروض الأزياء الرئيسية في العقدين الأخيرين من حياته، وهذا أمر يريد ابن شقيقه وخلفه المختار بعناية رودريغو بازيليكاتي-كاردان عكسه.

وقال بازيليكاتي كاردان لوكالة فرانس برس قبل انطلاق أسبوع الموضة في باريس "بيار أراد أن يكون حرا".

وأضاف "مع اقترابه من عيد ميلاده الثمانين، قال إن ثمة الكثير من المصممين الشباب الذين يجب أن يكونوا جزءا من أسبوع الموضة ولا يريد أن يقف في طريقهم".

لكن بازيليكاتي-كاردان يعتقد أن الوقت حان لإعادة إطلاق العلامة التجارية.

والخطوة الأولى ستكون عرض تذكاري خاص مخصص لبيار كاردان في 28 كانون الثاني/يناير، في نهاية أسبوع الموضة.