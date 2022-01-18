روج الفنان بيومي فؤاد اليوم /الثلاثاء/ لفيلم (مهمة مش مهمة) بنشر بوستره الرسمي على موقع انستجرام، مؤكدا أن الفيلم عمل كوميدي مهم؛ حيث يظهر بشكل مختلف.

وكشف بيومي فؤاد - في منشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (انستجرام) - عن موعد عرض الفيلم، وكتب :"فيلم مهمة مش مهمة... 3 فبراير في جميع دور العرض السينمائي بالوطن العربي ".

وأشار إلى أن أكثر ما أعجبه في الفيلم فكرته والاحداث، التي يتناولها لكن بشكل مختلف، لافتا إلى أنه يقدم دور مدير شركة أموال خاصة، ويقع في صراع كوميدي خلال أحداث الفيلم الذي يدور في قالب اجتماعي.

وأضاف أنه تحمس للمشاركة في الفيلم لأنه تجربة جديدة إذ يتضمن جرعة كبيرة من الكوميديا في قالب اجتماعي هادف، مشيرا إلى أن الفكرة التي تدور حولها الأحداث مليئة بالتفاصيل المضحكة، التي تعتمد على كوميديا الموقف.

ولفت إلى أن كواليس التصوير كانت ممتعة، وبذل فريق العمل جهدا كبيرا، متمنيا أن يلاقي الفيلم إعجاب واستحسان الجمهور.

وتدور أحداث الفيلم، حول أسرة مصرية سعودية، الأب سعودي بينما الأم مصرية، ولديهما ابن وحيد، تجمعه مواقف كوميدية عديدة مع ابن خاله، يدخلان على إثرها في مشاكل عديدة.

ويشارك في بطولة الفيلم: أحمد فتحي، وهالة فاخر، وكارولين عزمي، ومصطفى أبو سريع، ومصطفى البنا، وعبد المجيد الزهيري، ولمار، وهيا فياض، وعبد الله الكاتب، وتأليف أمين جمال، ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج أيمن العلي.