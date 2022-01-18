من المقرر أن يتسلم العراق من السلطات الأمريكية بعد غد الخميس، قطعتين أثريتين، تعودان إلى أكثر من 4000 عام.

وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة العراقية أحمد الصحاف، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن القنصلية العامة العراقية في لوس أنجليس، ستتسلم بالتنسيق والتعاون مع المكتب الوطني الأمريكي للتحقيقات قطعتين أثريتين تعودان إلى أكثر من 4000 عام، وهما لوح مسماري يعود إلى مدينة أُور، وجزء من منشور مسماري نادر جداً يعود إلى مدينة بابل القديمة ولاتوجد سوى قطعتين منه في العالم وقد كان يستخدم كأداة تعليم نادرة.

وأضاف أن هذا "الإنجاز تحقق بوضع اليد على القطعتين ومصادرتهما من قبل السلطات الأمريكية ضمن الجهود التي تبذل لملاحقة الاتجار غير المشروع بالآثار العراقية ومن خلال تتبع المعلومات المقدمة وإتخاذ الإجراءات القانونية لوضع اليد عليها والعمل على إرجاعها إلى موطنها الأصلي".

وأوضح الصحاف أن مراسم تسليم القطعتين ستجرى في احتفال رسمي بالقنصلية العامة للعراق في لوس أنجليس بعد غد الخميس.