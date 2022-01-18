وافقت هيئة الصحة الكندية، على علاج فايزر المضاد لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) المخصص للبالغين من سن 18 عامًا فما فوق.

وتم تصميم عقار "باكسلوفيد" من فايزر، وهو مضاد للفيروسات ويتم إعطاؤه في شكل أقراص، لمساعدة الجسم على محاربة الفيروس ويعمل على تقويض قدرة الفيروس على التكاثر.

وبعد أشهر من التجارب السريرية، أفادت شركة فايزر في نوفمبر أن "باكسلوفيد" قلل من خطر دخول المستشفيات أو الوفاة بنسبة بلغت 89% لدى البالغين غير المسجلين في المستشفى والذين يعانون من مخاطر عالية مع (كوفيد-19).

تشير الدراسات المعملية لشركة الدواء أيضًا إلى أن العقار من المرجح أن يعمل ضد متحور أوميكرون، وهو الآن المتحور السائد بين الحالات الجديدة في كندا.

وقد أشاد بعض الأطباء بالمنتج باعتباره "عامل تغيير اللعبة" الوبائي لأنه قد يقلل من دخول المستشفى والوفيات بين المرضى.

ويتكون باكسلوفيد من عقارين؛ أحدهما هو مثبط البروتايز الفعلي، الذي يعمل من خلال وقف إنزيم رئيسي يحتاجه الفيروس لإعادة استنساخ نفسه. ومثل هذا الهجوم المباشر لا بد أن ينجح حتى مع المرضى الذين يعانون من نظم مناعية غير وظيفية. أما الجزء الآخر من العقار فهو الريتانوفير، وهو عقار قديم لعلاج فيروس "اتش آى في" وهو يزيد من الجرعة الفعالة للجزء المضاد للفيروس والذي يبطئ من عملية تكسير العقار الأول لمساعدته على البقاء في الجسم لفترة أطول بتركيزات أعلى، وهذا هو السبب في احتمال أن يكون لباكسلوفيد التأثير الجانبي غير المرغوب فيه، وهو التسبب في تحول العقاقير الأخرى التي يتناولها المريض إلى جرعات سامة.

ويعتبر العقاران اللذان يتكون منهما باكسلوفيد مماثلين للعقاقير التي تعطى للمرضى المصابين بفيروس "اتش آي في" طوال الحياة، ولكن بالنسبة لمرضى (كوفيد -19) سيستغرق استخدام العقار خمسة أيام فقط.