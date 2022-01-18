أظهرت بيانات مكتب الاحصاء النرويجي ارتفاع الفائض التجاري خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وارتفع الفائض التجاري إلى 954ر105 مليار كرون (12 مليار دولار) في كانون الأول/ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 347ر11 مليار كرون خلال نفس الشهر من عام .2020 وكان الفائض قد بلغ 566ر77 مليار كرون في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وارتفعت الصادرات بنسبة 9ر139 % على أساس سنوي في كانون الأول/ديسمبر الماضي، والواردات بنسبة 7ر17%.

وارتفعت الصادرات بنسبة 0ر15% على أساس شهري، في حين تراجعت الواردات بنسبة 8ر5% خلال الشهر الماضي.

وارتفعت الصادرات خلال الفترة من كانون الثاني/يناير حتى كانون الأول/ديسمبر الماضيين بنسبة 0ر77%، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 7ر10%.