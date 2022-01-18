أعلنت الشرطة الأوروبية (يوروبول)، اليوم الثلاثاء، أنها أغلقت شبكة افتراضية خاصة كانت "مزود الخدمة المفضل لمجرمي الإنترنت".

وقالت يوروبول في لاهاي إنه تم إغلاق 15 خادما في 10 دول، وهي خوادم ساعدت في إخفاء هوية المجرمين الذين يرتكبون جرائم عبر الانترنت مثل هجمات برامج طلب فدية.

وأفاد المحققون بأن المجرمين استخدموا البنية التحتية لخدمة "VPNLab.net" لارتكاب جرائم إلكترونية خطيرة.

وتوفر الشبكات الافتراضية الخاصة اتصالا آمنا بين المستخدمين، حيث تقدم لهم تشفيرا للبيانات وخصوصية أكبر للحماية.

يشار إلى أن الشبكات الافتراضية الخاصة قانونية إلا في حالة إساءة استغلالها بشكل إجرامي. وساعدت الشبكة التي استهدفتها الشرطة الأوروبية قراصنة الإنترنت في منع تعقبهم عبر الإنترنت.

وقاد العملية محققون ألمان في هانوفر، بمساعدة من بريطانيا وأوكرانيا ومكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة، ومجموعة من الدول الأخرى.

ووفقا ليوروبول، كانت خدمة "VPNLab.net" موجودة منذ عام 2008، وكانت "خيارا مفضلا لمجرمي الإنترنت" لأنها توفر شبكة افتراضية خاصة مزدوجة لها خوادم في العديد من البلدان مقابل ما يصل إلى 60 دولارا فقط شهريا.

ورصد رادار يوروبول الخدمة بعد تحقيقات أظهرت أن المجرمين يستغلونها لتوزيع البرامج الضارة، وعمليات أخرى غير مشروعة.

وقال إدفارداس سيليريس، رئيس المركز الأوروبي المعني بمكافحة الجرائم الإلكترونية في يوروبول: "يقودنا كل تحقيق نجريه إلى آخر، والمعلومات المكتسبة عن الضحايا المحتملين تعني أنه أننا ربما استبقنا العديد من الهجمات الإلكترونية الخطيرة، وعمليات انتهاك بيانات".