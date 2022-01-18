كشفت صحيفة "سوزجو" التركية، اليوم الثلاثاء، أن نادي "فناربخشة" التركي تواصل مع نادي "آرسنال" الإنجليزي لضم لاعبه فريقه الأول لكرة القدم، المصري محمد النني، الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل، ويحق له الانتقال المجاني في الميركاتو الصيفي المقبل دون الرجوع إلى الفريق الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة - على موقعها الإلكتروني - أن رئيس النادي على كوج تواصل مع نظيره الإنجليزي لضم محمد النني الذي يتواجد في الوقت الحالي مع منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، إلى فناربخشة بداية من الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن النادي التركي طلب من آرسنال تحديد موعد للاجتماع لبحث إمكانية ضم النني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بمبلغ مالي مناسب ويصبح اللاعب ضمن الفريق رسميًا خلال الأيام المقبلة.

وأفادت بأن محمد النني كان على مدار الفترة الماضية على رادار فريق جالطة سراي التركي، ففي بداية الموسم الجاري، رفض رئيس النادي بوراك الماس، انتقال محمد النني، على أساس سنه وارتفاع تكلفته رغم أنه تم التوصل إلى اتفاق.

وقدم النني 10 تمريرات حاسمة في 10 مباريات لآرسنال هذا الموسم.