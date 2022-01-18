سجلت ألمانيا عددا قياسيا من الجرائم ذات الدوافع السياسية خلال عام 2021، مقارنة بأي وقت خلال الـ 20 عاما الماضية.

ووفقا لبيانات أولية لمكتب الشرطة الجنائية الاتحادية تم الكشف عنها في رد على سؤال من أحد النواب، ارتفع عدد الجرائم ذات الدوافع السياسية في ألمانيا خلال العام الماضي بنسبة نحو 6% لتصل إلى 47 ألفا و303جرائم.

ويعد هذا أعلى مستوى من الجرائم ذات الدوافع السياسية يتم تسجيله منذ بدء تسجيل البيانات السنوية عام .2001

وفي حال تم إضافة مزيد من القضايا، وهو أمر محتمل حيث أن هذا الرد يتعلق باستفسار يرجع إلى الخامس من كانون الثاني/يناير الجاري، فإنه يمكن أن يصبح إجمالي الجرائم أعلى من ذلك.

وسبب الارتفاع هو الجرائم التي ي تصنيفها على أنها ليست يسارية أو يمينيية. ويعتقد مسؤولون أمنيون أن المناخ الاجتماعي المتوتر خلال جائحة كورونا كان له دور.

وأظهرت البيانات انخفاضا طفيفا بنحو 6% في الجرائم العنيفة ذات الخلفية السياسية.