ذكر رئيس الوزراء الكرواتي أندري بلينكوفيتش أمام الصحفيين في زغرب ، أن بلاده تعمل على الانتهاء من الخطة الخاصة بتبني اليورو، مشيرا إلى أن وأحد الأسباب الرئيسية وراء إدخال اليورو هو أن تصبح كرواتيا دولة تتعامل باليورو على نحو كبير.

وترمي الخطة إلى تبني اليورو في 2023 .

والغرض من القانون هو إقامة إطار العمل القانوني وكذلك تنظيم إمداد النقد وحماية المستهلكين من قفزة غير معقولة في الأسعار بعد التحول، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال "نرمي إلى أن تكون العملية بسيطة وبدون تكاليف إضافية على المواطنين".

وجدد بلينكوفيتش مناشدة البنك المركزي للمواطنين ببدء وضع الأموال في الحسابات المصرفية بدلا من الإبقاء على مدخرات في المنزل لجعل عملية التحويل أسهل.