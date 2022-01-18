لم يتمكن قطاع الضيافة في ألمانيا من تحقيق ارتفاع جوهري في أرباحه في عام كورونا الثاني .2021

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن اليوم الثلاثاء أن المطاعم والفنادق في ألمانيا حققت العام الماضي ارتفاعا اسميا في الأرباح بنسبة 2% مقارنة بعام كورونا الأول 2020، إلا أنها لم تحقق أي زيادة بعد احتساب متغيرات الأسعار.

وبحسب البيانات، لا تزال إيرادات القطاع أدنى بنسبة نحو 40% مقارنة بعام ما قبل الأزمة .2019

وتستند البيانات إلى تقديرات مؤقتة حتى تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إلى جانب توقعات بشأن كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وبحسب البيانات، واصل مسار الجائحة والتدابير الوقائية الحكومية تأثيراتها على أعمال القطاع في عام .2021 وعقب الانخفاض الهائل في المبيعات في الشتاء والربيع، تمكن قطاع الضيافة من زيادة المبيعات بشكل كبير في الصيف. وفي نهاية العام تراجعت الإيرادات مرة أخرى، لكنها ظلت أعلى بكثير من القيم التي تم تسجيلها خلال الإغلاق في شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر .2020 وزادت المبيعات في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 على أساس سنوي بنسبة 120% اسميا، وبنسبة 117% بعد احتساب متغيرات الأسعار.