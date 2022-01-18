أصدر بنك اليابان المركزي اليوم الثلاثاء تقريره الاقتصادي ربع السنوي بشأن توقعاته الاقتصادية للأعوام المالية الحالي والمقبل وما بعد المقبل.

ورفع البنك توقعاته لمعدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لليابان خلال العام المالي 2022 الذي يبدأ أول نيسان/أبريل المقبل إلى 8ر3%، مقابل 9ر2% وفق توقعاته في تقرير تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

في الوقت نفسه خفض توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي خلال العام بعد المقبل إلى 1ر1% فقط مقابل 3ر1% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأشار البنك المركزي إلى نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 آذار/مارس المقبل بمعدل 8ر2% وليس بمعدل 4ر3% وفق تقديرات تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وعن معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلك في اليابان قال البنك إنه يتوقع ارتفاع الأسعار خلال العام المالي المقبل بنسبة 1ر1% وليس بنسبة 9ر0% وفق تقديرات تشرين الأول/أكتوبر الماضي.