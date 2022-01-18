قالت الوكالة الاتحادية للرقابة النووية في بلجيكا في تقرير أرسلته إلى الحكومة الاتحادية إنه يمكن السماح باستمرار عمل مفاعلين نوويين إلى ما بعد عام 2025 للمساعدة في تغطية العجز المحتمل في إمدادات الطاقة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوكالة قولها إنه إذا أظهر تقرير الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء "اليا جروب اس ايه" الذي سيصدر في 15 آذار/مارس أن إمداد الطاقة سيتعرض لتهديد بدون الطاقة النووية، فمن الممكن أن يستمر المفاعلان "دويل 4" و"تيهانج 3" في العمل إذا خضعا لعملية تحديث.

وقالت الوكالة إنه يجب على الحكومة اتخاذ قرار واضح بشأن هذه القضية في الربع الأول من العام الجاري.

وكانت بلجيكا قد أكدت الشهر الماضي خطط التخلص من محطات الطاقة النووية لديها بحلول عام 2025، إلا أنها أبقت خيار تمديد عمر المفاعلات لضمان أمن إمدادات الطاقة مفتوحا. ومن المقرر اتخاذ قرار نهائي في منتصف آذار/مارس.