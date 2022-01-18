واصل المتظاهرون المناهضون للانقلاب العسكري في السودان احتجاجاتهم، اليوم، بإغلاق طرق رئيسية في العاصمة وإعلان حالة العصيان المدني، عقب يوم دام من التظاهرات أسفر عن 7 قتلى وعشرات المصابين.



وأغلق المحتجون الجزء الجنوبي من شارع المطار وهو أحد الشوارع الرئيسية في الخرطوم، كما أغلقوا شارعا رئيسيا في منطقة بري شرق العاصمة قبل أن تواجههم قوات الشرطة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وتزيل المتاريس.



وفي حي بحري شمال الخرطوم، قطع المتظاهرون الطرق الرئيسية بوضع الحجارة وجذوع الأشجار ورفعوا لافتات كتب عليها: «الحصة وطن».



ورصد صحافيو فرانس برس إغلاق المحال التجارية والصيدليات في الخرطوم وأحيائها المجاورة. وشمل الإغلاق سوق «السجانة» أكبر سوق في السودان لمواد البناء وسط العاصمة.



ووضع على أبواب أحد المحال لافتة كتب عليها «المحل مغلق حدادا على روح الشهيد عثمان الشريف»، وهو صاحب المحل وقد سقط بين قتلى تظاهرات الاثنين الدامية.



كما علقت جامعة الخرطوم للعلوم والتكنولوجيا الدراسة لمدة يومين وأكدت إدارتها في بيان أن ذلك «إيمانا منا بوحدة الموقف تجاه العصيان المدني ونعلن وقوفنا التام مع كل الكيانات والأجسام التي تدعو للاعتصام».



جاء ذلك تلبية لدعوة اطلقها «ائتلاف الحرية والتغيير» المعارض لبدء عصيان مدني شامل لمدة يومين اعتبارا من اليوم.



وعلى خلفية سقوط سبعة قتلى وأكثر من 100 جريح في «مليونية 17 يناير»، أعلنت «لجنة أطباء السودان المركزية»، الانسحاب الكامل والمفتوح من المستشفيات النظامية في العاصمة والأقاليم.



كما أعلنت اللجنة الإضراب عن الحالات غير الطارئة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، مع الالتزام التام بتغطية الطوارئ والعنايات المكثفة والقلبية والحضانات وعنابر العزل وغسيل الكلى ومرضى النزف المعوي وحالات الجهاز الهضمي الطارئة والأورام.



وكانت الشرطة السودانية أعلنت رسميا اليوم مقتل 7 متظاهرين على الأقل في الاحتجاجات المناهضة للحكم العسكري في الخرطوم اليوم الأول، فيما قرر مجلس السيادة الانتقالي تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث وحدد المجلس للجنة 72 ساعة لرفع نتائجها إليه.



وقال المكتب الصحافي للشرطة السودانية في بيان صحافي «سجلت مضابط الشرطة 7 حالات وفاة لمواطنين جميعها بالخرطوم».



وأضاف البيان: «أصيب 50 من منتسبي الشرطة و22 من المواطنين بإصابات متفاوتة»، مشيرا إلى أنه تم إلقاء القبض على 77 متهما واتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم بدوائر الاختصاص بإشراف النيابة.



واتهمت الشرطة في بيانها المتظاهرين بانتهاج نهج عدائي تجاه منتسبيها من خلال العنف المنظم واستخدام (المولوتوف).



في هذه الأثناء، دعا الاتحاد الأوروبي الجيش في السودان إلى بذل قصارى جهده من أجل الحد من التوتر وإزهاق الأرواح.



وقال الممثل الأعلى في الاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية والأمنية جوزيب بوريل في بيان اليوم ان: «الاتحاد دعم التطلعات الديموقراطية للشعب السوداني منذ البداية وسوف يستمر في ذلك في المستقبل وبكل الوسائل المتاحة».



ولفت بوريل الى قتل 7 متظاهرين على الأقل وإصابة العشرات أثناء احتجاجات في العاصمة الخرطوم يوم اليوم الأول ما يرفع عدد الضحايا في صفوف المدنيين إلى أكثر من 70 شخصا منذ 25 أكتوبر الماضي تاريخ انقلاب قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان على شركائه المدنيين في السلطة.



وشدد على ان «الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي دعوا مرارا السلطات العسكرية الى الامتناع عن ممارسة العنف ضد المتظاهرين السلميين».



وأضاف ان السلطات العسكرية في السودان: «حدت من حرية التعبير عن الرأي وحرية تكوين الجمعيات منذ تنفيذ الانقلاب في العام الماضي».



وحذر بوريل من ان «ممارسة العنف ضد المدنيين واستمرار اعتقال الناشطين والصحافيين يضعان السودان على طريق خطر بعيدا عن السلام والاستقرار».



وفي سياق متصل، عقد ممثلو المجموعة الرباعية الدولية (السعودية والإمارات وبريطانيا وأميركا)، اجتماعا في الرياض اليوم، جرى خلاله التأكيد على الالتزام بمواصلة الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار الدائم في السودان.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» أن الاجتماع أكد أيضا على الاستمرار في تنفيذ أجندة الإصلاحات وتقديم الدعم للسودان ودعم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان.



إلى ذلك، أعلن محمد الحسن الأمين محامي الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، عن إصابة البشير وعدد من المسؤولين السابقين بڤيروس كورونا.



وقال الأمين إن البشير ونائبه علي عثمان ومستشاره نافع علي نافع والفاتح عز الدين أصيبوا بڤيروس كورونا.



ومنذ أن أنهى الجيش 30 عاما من حكم البشير في عام 2019 إثر احتجاجات شعبية عارمة، تم توقيف معظم المسؤولين في نظامه وسجنوا، بمن فيهم الرئيس المخلوع نفسه الذي تم احتجازه، في سجن كوبر بشمال الخرطوم حيث كان يزج معارضيه.