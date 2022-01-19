انطلاقاً من دعمها المستمر وحرصها الدائم على تحفيز وإلهام المجتمع المحلي ومواهبه الفريدة في مختلف القطاعات ودعم الفن بمختلف أطيافه، رعت شركة Ooredoo للاتصالات، أول شركة اتصالات تقدم الخدمات الرقمية المبتكرة في الكويت، افتتاح متجر Figuristi. Figuristi هو متجر افتراضي وفعلي تم افتتاحه مؤخرا في عام 2022 ويقع في مول 360 يستهدف محبي فن وهواية جمع المجسمات.

وهي شركة معتمدة مخصصة لبيع المجسمات المختلفة لشخصيات مشهورة عالميا ومحببة لدى مختلف فئات المجتمع، وذلك بناء على شراكتها مع العديد من العلامات التجارية والشركات العالمية المختلفة حول العالم مثل: Iron Studios وSoap Studios وQueen Studios وElite Creature Collectibles وBlitzway وCinemaquette وبالإضافة إلى شركة Figurama collectibles وهي مختصة بتصنيع مجسمات هواة شخصيات الانيمي.

اليوم، أصبح المتجر الوجهة الأمثل لاستقطاب عشاق المجسمات والشخصيات المسرحية والتلفزيونية والسينمائية والكرتونية قديمها وحديثها وارتباطها بالمجتمع. ولمعرفة المزيد عن المتجر والشخصيات المتوافرة للبيع، يرجى زيارة www.figuristi.com.