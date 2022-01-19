اجتمع محافظ الفروانية الشيخ مشعل الجابر العبدالله في مكتبه صباح امس مع الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ، حيث تناول الاجتماع التطرق الى العديد من المواضيع المرورية والأمنية الشائكة بمحافظة الفروانية والتي تحتاج الى وضع الحلول المناسبة لمعالجتها معالجة جذرية.



وكان من المواضيع التي تمت مناقشتها ووجه بها الشيخ مشعل الجابر ضرورة وضع الخطط الكفيلة للحد منها وهي المشكلة التي تعاني منها أغلب مناطق محافظة الفروانية والمتمثلة في وقوف العديد من المركبات المهملة والشاحنات فوق الأرصفة، الأمر الذي أدى إلى تلف الأرصفة والبنية التحتية لتلك المناطق، علاوة على بشاعة المناظر غير الحضارية في تلك المناطق، حيث وجه بذلك إلى قطاع المرور والعمليات بضرورة تكثيف الحملات الأمنية المرورية لمخالفة أصحاب تلك المركبات والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى لرفعها ونقلها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ملاكها.



من ناحية أخرى، قام الجابر بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتوفير أراض مخصصة مجهزة وفق أفضل المعايير الدولية لخدمة أصحاب تلك المركبات، وذلك لتوفير البديل المناسب كمواقف لهم.



كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى معالجة الحركة المرورية وانسيابيتها في الطرق المؤدية لمستشفى الفروانية لما لها من أهمية على سلامة وصحة مستفيدي الخدمة الطبية المقدمة من قبل المستشفى والذي وعد الصايغ بدراسة الحلول واختيار افضلها للحد من هذه المشكلة المرورية.



وفي نهاية الاجتماع، تقدم المحافظ بالشكر للواء الصايغ ولكل العاملين بقطاع المرور والعمليات وجميع قطاعات وزارة الداخلية على جهودهم المبذولة في تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بهم.