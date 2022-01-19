مواد غذائية تسبب الأرق

هناك أسباب عديدة للأرق ممكن أن يكون أحدها تناول الأطعمة المعلبة أو المخللات أو الأفوكادو في وجبة العشاء.



كما أن قلة النوم بانتظام تؤدي إلى ضعف منظومة المناعة، وتراكم هرمون الإجهاد في الجسم، وتسوء الحالة الصحية، بالإضافة إلى ذلك يشعر الشخص بالتعب ويغضب بسرعة، ما يؤدي في أحيان كثيرة إلى الإفراط في تناول الطعام وبالتالي زيادة الوزن.



ويمكن أن يكون سبب الأرق بعض المواد الغذائية، مثل اللحم المشوي والطماطم والباذنجان والأطعمة المعلبة والمخللات والأفوكادو والجبن الأزرق.



كما «يمكن أن تحتوي هذه المواد على نسبة مرتفعة من حمض التيرانين الأميني، الذي يتحول في الجسم إلى نورأدرينالين (هرمون الإجهاد)، الذي يرتفع تركيزه بالجسم في جميع المواقف العصيبة. ونتيجة لذلك يشعر الشخص بالإثارة المفرطة ما يمنعه من النوم ليلا».



ويفضل قبل النوم عدم تناول الكرفس والأطعمة الأخرى ذات الخصائص المدرة للبول.

عن «نوفوستي»