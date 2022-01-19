الدوحة - فريد عبدالباقي



اكتفى الدحيل بتعادل مخيب مع السيلية 1-1 مساء امس الأول في الجولة الـ15 من الدوري القطري وبات مهددا بفقدان الصدارة التي اعتلاها في الجولة الماضية.



ورفع الدحيل رصيده الى 33 نقطة بفارق نقطتين عن السد الذي واجه الشمال أمس، علما أن حامل اللقب لم يخض الى الآن سوى 11 مباراة ويملك 3 مباريات مؤجلة.



وكسب السيلية نقطة معنوية بعدما أوقف سلسة من 6 هزائم متتالية، لكنه ظل في المركز الأخير برصيد 6 نقاط ليبقى مهددا بالهبوط المباشر. ودافع السيلية بضراوة عن مرماه، لكن الكيني مايكل أولونغا كسر التكتل الدفاعي بعدما حول تمريرة المعز علي الى شباك الحارس كلود أمين (57). ولم يعد أمام فريق المدرب التونسي سامي الطرابلسي ما يخسره في الوقت بدل الضائع، فاندفع نحو الهجوم ليخطف مجدي صديق هدف التعادل القاتل بعد تسديدة قوية (90+2).



وفي مباراة ثانية، واصل الوكرة صحوته محققا فوزه الثاني تواليا على حساب الأهلي 3-1 رافعا رصيده الى 25 نقطة متقدما الى المركز الثالث.



في المقابل، تلقى العميد خسارته الأولى بعد 3 مباريات (فوزان وتعادل) ليتجمد رصيده عند 16 نقطة وتراجع للمركز الثامن.



وأنهى قطر مسلسل الخيبات بعد خسارتين وتعادل محققا فوزا ثمينا على العربي 2-1 ليرفع رصيده الى 16 نقطة في المركز السادس. في المقابل، عاد العربي لدوامة الهزائم مجددا ليتجمد رصيده عند 23 نقطة وتراجع الى المركز الخامس.