فرض التعادل الإيجابي 1-1 نفسه سيد الموقف في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، بين الكاميرون صاحبة الأرض والرأس الأخضر وبوركينا فاسو أمام إثيوبيا.



وعزز المنتخب الكاميروني، الضامن تأهله إلى ثمن النهائي في الجولة السابقة، صدارته للمجموعة مع 7 نقاط، فيما حسم منتخب بوركينا فاسو الوصافة مع 4 نقاط ليلحق بأصحاب الأرض إلى الدور الإقصائي، متساويا مع الرأس الأخضر، لكن مع أفضلية لمنتخب «الخيول» عقب فوزه على مطارده المباشر 1-0 فيما تذيلت إثيوبيا الترتيب بنقطة يتيمة. وبات يتعين على منتخب الرأس الأخضر انتظار بقية نتائج المجموعات لمعرفة مصيره، كواحد من أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الست.



وقال البرتغالي توني كونسيساو مدرب الكاميرون عقب نهاية المباراة: «حافظنا على صدارة مجموعتنا، وكان هذا الهدف حتى لو أننا أردنا الفوز في المباراة الختامية». مضيفا: «سنتابع اللعب هنا في أوليمبي في ثمن النهائي».



فعلى ملعب «أوليمبي» في العاصمة ياوندي، ضغط المنتخب الكاميروني في الشوط الأول من دون خطورة تذكر، قبل أن يفتتح التسجيل من أول تسديدة حقيقية من هداف البطولة القارية، حيث استغل نسان أبوبكر ركلة حرة من اليسار إلى داخل المنطقة فشل دفاع الرأس الأخضر في التعامل معها لتصل إلى لاعب النصر السعودي فسدد كرة أرضية زاحفة إلى يسار الحارس جوسيمار فوزينيا (39)، رافعــــا رصيـــده إلى 5 أهداف في النهائيات.



وبعدما سجل هدفين من ركلتي جزاء أمام بوركينا فاسو 2-1 وثنائية أخرى في مرمى إثيوبيا 4-1، يأمل «أبو» أن يحطم الرقم القياسي لعدد الأهداف في بطولة واحدة والمسجل باسم الزائيري بيار نداي مولامبا مع 9 أهداف في 5 مباريات عام 1974. وتساوى قائد «الأسود غير المروضــة» مع مواطنه الهداف السابق ورئيس الاتحـــــــاد الكاميروني الحالي صامويل إيتو الذي سجل 5 أهداف في البطولة القارية بين عامي 2006 و2008، كما تجاوز مواطنه الآخر الأسطورة روجيه ميلا (4 أهداف عام 1986)، وباتريك مبومبا عام 2004. ومع بداية الشوط الثاني، فاجأ الرأس الأخضر أصحاب الأرض بهدف التعادل عبر البديل لاعب أولمبياكوس اليوناني غاري رودريغيش الذي استفاد من مجهود فردي من زميله خاميرو مونتيرو وعرضية أرضية لينكزها بكعب قدمه على طريقة الجزائري رابح مادجر في الشباك (53).



وقال مدافع الرأس الأخضر روبرتو كارلوس لوبيش الذي اختير أفضل لاعب في المباراة: «لم أتوقع الحصول على الجائزة، وكان بالإمكان وقوع الاختيار على أي لاعب في الرأس الأخضر اليوم. كان عملا جماعيا».



وفي المباراة الثانية على ملعب «كويكونغ ستاديوم» في بافوسام، تقدمت بوركينا فاسو بعد تمريرة طويلة من أداما غيرا ضرب بها الدفاع إلى سيريل بايالا سيطر عليها من خارج المنطقة وتابعها ساقطة بقدمه اليسرى فوق الحارس تكليماريام شانكو الذي خرج من مرماه لملاقاته (24). وأدرك منتخب «والياس» التعادل في الدقيقة (52) من ركلة جزاء نفذها كيديبيه بنجاح بعد عودة حكم المباراة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد لتأكيد لمسة يد داخل المنطقة على ستيفي ياغو.